Польща посилить захист ключового газопроводу з Норвегії через Балтійське море після попередження НАТО про те, що Росія може влаштувати диверсію та пошкодити підводну енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Польщі.

Країна схвалила законопроект, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він загрожуватиме газопроводу з Норвегії.

«У виняткових ситуаціях і коли інші варіанти було вичерпано, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель або дирижабль», — сказали в уряді Польщі.

Польща заявляє, що регулярно стає мішенню російського шпигунства. Рік тому країна відмовилася від постачання російського газу і залежить від імпорту ЗПГ та трубопровідного постачання з Норвегії.

У НАТО попередили, що Росія може пошкодити підводний газопровід, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони у порту Свиноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого газу. Законопроект має схвалити парламент, щоб стати законом. Минулого місяця Полоша встановила тимчасову 200-метрову заборонену зону навколо терміналу.

Раніше повідомлялося, що Польща завершує будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю.