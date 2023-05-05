Українські захисники знищили два ударні дрони «Shahed-136/131», які росіяни запустили з південно-східного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Два ударні БпЛА «Shahed-136/131» були запущені вночі 5 травня.

— Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».