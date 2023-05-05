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Українські захисники знищили два ударні дрони «Shahed-136/131», які росіяни запустили з південно-східного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Два ударні БпЛА «Shahed-136/131» були запущені вночі 5 травня.
— Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».
Українські захисники знищили два ударні дрони «Shahed-136/131», які росіяни запустили з південно-східного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Два ударні БпЛА «Shahed-136/131» були запущені вночі 5 травня.
— Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».