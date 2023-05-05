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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на американський оборонний завод Lockheed Martin заявив, що в Польщі протягом 2023 року створять центр виробництва та обслуговування систем HIMARS.
Про це повідомляє PAP.
За його словами, центр працюватиме не лише для Польщі, а й для інших європейських країн, які зацікавлені в купівлі цих ракетних систем.
Блащак також зазначив, що Польща веде переговори про закупівлю 500 додаткових пускових установок. Більшість із них планують встановити на польські вантажівки Jelcz.
— Глава Міноборони зустрівся з керівництвом заводу Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляються артилерійські системи Himars, які незабаром будуть доставлені до Польщі, — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Польщі.
Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin. За його словами, вони добре зарекомендували себе в Україні.
Нагадаємо, Сполучені Штати перепрограмували свої реактивні системи залпового вогню HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використати для обстрілу далекобійними ракетами по території Росії.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на американський оборонний завод Lockheed Martin заявив, що в Польщі протягом 2023 року створять центр виробництва та обслуговування систем HIMARS.
Про це повідомляє PAP.
За його словами, центр працюватиме не лише для Польщі, а й для інших європейських країн, які зацікавлені в купівлі цих ракетних систем.
Блащак також зазначив, що Польща веде переговори про закупівлю 500 додаткових пускових установок. Більшість із них планують встановити на польські вантажівки Jelcz.
— Глава Міноборони зустрівся з керівництвом заводу Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляються артилерійські системи Himars, які незабаром будуть доставлені до Польщі, — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Польщі.
Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin. За його словами, вони добре зарекомендували себе в Україні.
Нагадаємо, Сполучені Штати перепрограмували свої реактивні системи залпового вогню HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використати для обстрілу далекобійними ракетами по території Росії.