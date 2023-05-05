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У Вознесенську планують витратити 1,7 млн грн на ремонт міського стадіону.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Тендер на 1 мільйон 700 тисяч гривень опубліковано у п’ятницю, 5 травня. Наразі стартував процес подання тендерних пропозицій. Аукціон заплановано на 15 травня.
На об’єкті заплановані роботи з ремонту стін та паркану. Роботи переможець тендеру має виконати до кінця літа.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.
У Вознесенську планують витратити 1,7 млн грн на ремонт міського стадіону.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Тендер на 1 мільйон 700 тисяч гривень опубліковано у п’ятницю, 5 травня. Наразі стартував процес подання тендерних пропозицій. Аукціон заплановано на 15 травня.
На об’єкті заплановані роботи з ремонту стін та паркану. Роботи переможець тендеру має виконати до кінця літа.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.