Скрін з відео

Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про «брак боєприпасів 70%».

Про це він розповів у відео, яке названо «Втрати ПВК «Вагнер» за 4 травня 2023 року».

Саме відео Пригожин записав на тлі трупів «вагнерівців» заявивши про значні втрати.

— У нас нестача боєприпасів 70%. Шойгу (міністр оборони РФ – ред.), Герасимов (начальник Генштабу РФ – ред.), де (лайлива лексика) боєприпаси? Подивіться на них (тіла загиблих російських сил – ред.).... Вони прийшли сюди добровольцями і вмирають за те, щоб ви жирували в своїх кабінетах з червоним деревом. Врахуйте це, — сказав він.

Нагадаємо, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».