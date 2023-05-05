Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій

Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси, повідомив координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що не може відповісти, коли саме Україна піде в контрнаступ, але може сказати точно, що Штати зробили все, аби вона була готова це зробити. Кірбі додав, що оголошений цього тижня пакет допомоги теж містить необхідне озброєння.

— Вони мають переважну більшість – і під «переважним» я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни, – сказав він.

Таким чином було надано не лише матеріал, а й уміння його використовувати – те, що, за словами Кірбі, називається «загальновійськовим маневром» і що на думку українців може знадобитися для боїв на відкритій місцевості.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США у пришвидшеному режимі відправляють техніку в Україну на поле бою та тренують українських військовослужбовців. Це відбувається в межах підготовки України до контрнаступу, який очікується наприкінці весни.