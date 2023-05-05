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Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до Росії автомобілі преміумкласу.
Про це СБУ повідомила 5 травня.
Львівський підприємець раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.
Серед його замовників — представники топменеджменту кремлівського монополіста «Газпром» і пропагандистського телеканалу Russia Today. Від серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро.
Для цього чоловік купував в українських автосалонах преміальні машини, оформлював їх на свої компанії, потім переправляв транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до Росії.
СБУ заарештувала його майно на понад 700 мільйонів гривень. У списку: корпоративні права на 17 підприємств, понад півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири в Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і понад 40 елітних автомобілів.
Нагадаємо, російська федеральна служба безпеки купує технології та товари для свого військово-промислового комплексу через шпигунську мережу в обхід санкцій.
Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до Росії автомобілі преміумкласу.
Про це СБУ повідомила 5 травня.
Львівський підприємець раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.
Серед його замовників — представники топменеджменту кремлівського монополіста «Газпром» і пропагандистського телеканалу Russia Today. Від серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро.
Для цього чоловік купував в українських автосалонах преміальні машини, оформлював їх на свої компанії, потім переправляв транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до Росії.
СБУ заарештувала його майно на понад 700 мільйонів гривень. У списку: корпоративні права на 17 підприємств, понад півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири в Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і понад 40 елітних автомобілів.
Нагадаємо, російська федеральна служба безпеки купує технології та товари для свого військово-промислового комплексу через шпигунську мережу в обхід санкцій.