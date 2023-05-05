Дитина, яка зазнала поранень через російський удар по Краматорську 29 квітня, померла.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

— Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні, – написав він.

Як відомо, 29 квітня російські військові дронами-камікадзе вдарили по Краматорську на Донеччині – тоді у важкому стані жінку та дитину доставили до лікарні. Повідомлялося, що внаслідок цього удару було пошкоджено три приватні будинки, один із яких зруйновано вщент.

Російські війська регулярно атакують Краматорськ. За даними місцевої влади, вночі 5 травня противник завдав ракетного удару по промзоні Краматорська, жертв немає.

Нагадаємо, під час потужного вибуху в Очакові, що трапився 9 січня, помер трирічний Ростислав Присяжний.