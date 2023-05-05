За підсумками першого півріччя поточного року в Україні очікується стрімке зниження інфляції.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

— Під впливом жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та стриманого внутрішнього попиту інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, у першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні переважно з огляду на нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси, – йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ.

За прогнозами Нацбанку, у наступному році інфляція в Україні сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.

— Послаблення інфляційного тиску очікується з урахуванням припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику Нацбанку, – зазначається у звіті.

Однак НБУ наголошує на збереженні достатньо жорстких монетарних умов ще тривалий час, навіть за умови зниження облікової ставки з четвертого кварталу 2023 року.

Нагадаємо, Миколаївська область входить до трійки областей, в яких зафіксований найвищий рівень інфляції з початку 2023 року.