Найімовірніше, Росія не здатна повністю захистити свою залізницю від постійних нападів невідомих людей, які спричиняють диверсії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Там вказують на зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, які межують з Україною, що пов’язано з диверсіями. Їх здійснюють невідомі люди.

Як вказує британська розвідка, такі диверсії майже напевно призвели до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.

— Попри те, що залізничні військові бригади [РФ] здатні швидко відновити залізничне сполучення, однак ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки Росії, — вказує розвідка.

І додає, що сили внутрішньої безпеки РФ, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу росії від нападів.

Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.