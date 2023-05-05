З початку деокупації Снігурівської громади Миколаївської області піротехніки розмінували приблизно 1200 гектар території.

Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта в інтервʼю телеканалу МАРТ.

— Ні, [територія] не стала чистіше, тому ще є ще дуже великий обсяг для розмінування. Наразі розміновано близько 1200 гектар. Це дуже маленька частка від кількості земель у Снігурівській громаді. Небезпека є всюди, але найбільше – на лінії зіткнення. Там найбільша небезпека, – сказав Іван Кухта.

Нагадаємо, що сапери ДСНС України показали процес розмінування села Посад-Покровське в Миколаївській області.

Станом на квітень 2023 року повідомлялося, що піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.