|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|05:26
|Заход солнца
|20:22
|Температура завтра:
|+14 C°
З початку деокупації Снігурівської громади Миколаївської області піротехніки розмінували приблизно 1200 гектар території.
Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта в інтервʼю телеканалу МАРТ.
— Ні, [територія] не стала чистіше, тому ще є ще дуже великий обсяг для розмінування. Наразі розміновано близько 1200 гектар. Це дуже маленька частка від кількості земель у Снігурівській громаді. Небезпека є всюди, але найбільше – на лінії зіткнення. Там найбільша небезпека, – сказав Іван Кухта.
Нагадаємо, що сапери ДСНС України показали процес розмінування села Посад-Покровське в Миколаївській області.
Станом на квітень 2023 року повідомлялося, що піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.
З початку деокупації Снігурівської громади Миколаївської області піротехніки розмінували приблизно 1200 гектар території.
Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта в інтервʼю телеканалу МАРТ.
— Ні, [територія] не стала чистіше, тому ще є ще дуже великий обсяг для розмінування. Наразі розміновано близько 1200 гектар. Це дуже маленька частка від кількості земель у Снігурівській громаді. Небезпека є всюди, але найбільше – на лінії зіткнення. Там найбільша небезпека, – сказав Іван Кухта.
Нагадаємо, що сапери ДСНС України показали процес розмінування села Посад-Покровське в Миколаївській області.
Станом на квітень 2023 року повідомлялося, що піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.