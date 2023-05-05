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У Кремлі не стали коментувати відеозапис, на якому глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин погрожує виходом своїх найманців з Бахмута.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ підтвердив, що бачив це звернення Пригожина:
— Зрозуміло, ми бачили його в засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу «спеціальної військової операції»,, - сказав в коментарях Пєсков.
Нагадаємо, що Євген Пригожин заявив про «брак боєприпасів 70%».
У Кремлі не стали коментувати відеозапис, на якому глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин погрожує виходом своїх найманців з Бахмута.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ підтвердив, що бачив це звернення Пригожина:
— Зрозуміло, ми бачили його в засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу «спеціальної військової операції»,, - сказав в коментарях Пєсков.
Нагадаємо, що Євген Пригожин заявив про «брак боєприпасів 70%».