У Кремлі не стали коментувати відеозапис, на якому глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин погрожує виходом своїх найманців з Бахмута.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ підтвердив, що бачив це звернення Пригожина:

— Зрозуміло, ми бачили його в засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу «спеціальної військової операції»,, - сказав в коментарях Пєсков.

Нагадаємо, що Євген Пригожин заявив про «брак боєприпасів 70%».