У Берліні заборонили 8 і 9 травня демонструвати російські та українські прапори біля меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді.

Як пише Bild, заборонено носіння військової форми, медалей, символів V і Z, георгіївських стрічок і вбрання, що прославляє агресивну війну проти України. Також поліція заборонила виконання і спів російської/української маршової музики, особливо пісні «Священна війна».

— Але перш за все прапори і прапори з російським або українським відсиланням, Білорусі, Чечні, а також фотографії відповідних глав держав, тобто «Путіна і Ко», — пише видання.

Виняток становлять прапори на вінках і букетах, які розмістять біля меморіалів. Також заборони не поширюються на дипломатичні делегації та ветеранів Другої світової війни.

Зазначимо, що в Україні День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

В той же час Латвія, яка торік оголошувала 9 травня днем пам’яті загиблих у результаті російської війни в Україні, планує зробити це і цьогоріч.

Нагадаємо, що паради до Дня перемоги 9 травня скасували щонайменше в 21 місті Росії, підрахувало видання «Верстка».