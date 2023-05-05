У п’ятницю, 5 травня, було призначено нових керівників Адміністрації морських портів України та ДП «Укрводшлях». Згідно з рішенням уряду, Юрій Литвин очолив ДП «Адміністрація морських портів України», а Юрій Пушенко призначений керівником «Укрводшляху».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Юрій Литвин зосередить свою увагу на підвищенні ефективності Дунайського портового кластера, залученні інвестицій в портову галузь та забезпеченні готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства. Він також зобов’язався забезпечити стабільну роботу «Зернової ініціативи».

До того, як очолити «Адміністрацію морських портів України», Юрій Литвин очолював ДП «Укрводшлях», де він реорганізував роботу підприємства, об’єднавши функції державних підприємств з обслуговування та утримання внутрішніх водних шляхів в рамках реформи.

Юрій Пушенко, який до цього часу був заступником директора з економічних питань, очолить посаду керівника ДП «Укрводшлях». Його основною метою стане укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами.

Нагадаємо, суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського на ₴3,5 млрд, у тому числі завод ЧСЗ в Миколаєві та порт в Очакові.