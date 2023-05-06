Тилігульський парк, фото для ілюстрації

Державі повернули земельну ділянку лісового фонду вартістю майже 1 мільйон гривень, яку відділа Березанська РДА (наразі вже ліквідована) у приватну власність.

Про це повідомляє Миколаївська окружна прокуратура.

«Березанський районний суд Миколаївської області задовольнив позов про визнання незаконним та скасування розпорядження Березанської районної державної адміністрації та зобов’язав громадянина повернути у власність держави земельну ділянку площею 8 соток з оціночною вартістю майже 1 мільйон гривень», — йдеться у повідомленні.

Ця земельна ділянка накладається на землі державного лісового фонду та входить в межі Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Оскільки законодавством передбачена пряма заборона перебування земель вказаної категорії у приватній власності, зазначене стало підставою для звернення прокурора до суду.

Нагадаємо, на Миколаївщині намагаються повернути державі курган, який під час розпаювання земель потрапив у приватні руки.