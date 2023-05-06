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Україна украла 12-річну угоду з канадською компанією Cameco Corp щодо купівлі урану для живлення всіх ядерних реакторів.

Про це повідомляє Reuters.

Видання звертає увагу на «незвичайну гнучкість» оголошеної в лютому угоди, деталі якої раніше не повідомлялися. Журналісти вважають, що документи відображають невизначеність, спричинену війною Росії проти України, і підкреслюють високі ставки для обох сторін.

Для Cameco ризики є фінансовими. Для України залежність від єдиного постачальника залишає мало альтернатив для підтримки енергопостачання.

— Угода передбачає велику гнучкість. Угода укладена до 2035 року, але за два роки до постачання урану ми повинні (дати) їм вказівку, що нам буде потрібно, який обсяг урану нам знадобиться, — сказав в інтерв'ю Reuters генеральний директор «Енергоатому» Петро Котін.

До вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Україна працювала на російському паливі, виробляючи 55% електроенергії в країні.

Відтоді Україна припинила закупівлі російського палива і звернулася до західних компаній, таких як Cameco.

Минулого року Cameco перезапустила найбільшу в світі шахту з видобутку високосортного урану на півночі Саскачевану, оскільки більш ніж десятирічний спад у цьому секторі послабився, частково через війну в Україні, а частково через глобальні зусилля зі скорочення викидів вуглецю.

Reuters вказує, що, нарощуючи виробництво для українського контракту, свого найбільшого нині, компанія також робить ставку на отримання більшої кількості угод зі східноєвропейськими країнами, які намагаються зменшити залежність від російських енергоносіїв.

За угодою з «Енергоатомом» вартістю щонайменше $4 млрд за поточними цінами, Cameco постачатиме Україні гексафторид урану (UF6) у 2024-2035 роках, що дозволить країні покласти край залежності від російського палива.

Угода передбачає постачання на дев'ять реакторів, що перебувають під контролем України, з можливістю постачання на шість захоплених реакторів у південно-східній частині Запорізької області, якщо Україна поверне їх собі.

За словами Котіна, Cameco, як і «Енергоатом», може змінювати обсяги постачання урану за два роки до підписання угоди.

Раніше повідомлялося, що Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти «Росатома».