В суботу, 6 травня, в Миколаєві припинили подачу води на кількох вулицях міста.

Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».

Зазначається, що причина відключення - аварія на водопровідній мережі, яку мають полагодити до 15:00.

Водопостачання тимчасово не буде в будинках, що розташовані по:

вулиці Артилерійська;

вулиці Адмірала Макарова від Артилерійська до вулиці Нікольська;

вулиці Миколаївська від вулиці 1-а Лінія до вулиці Південна.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.