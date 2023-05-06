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В суботу, 6 травня, в Миколаєві припинили подачу води на кількох вулицях міста.
Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що причина відключення - аварія на водопровідній мережі, яку мають полагодити до 15:00.
Водопостачання тимчасово не буде в будинках, що розташовані по:
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
В суботу, 6 травня, в Миколаєві припинили подачу води на кількох вулицях міста.
Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що причина відключення - аварія на водопровідній мережі, яку мають полагодити до 15:00.
Водопостачання тимчасово не буде в будинках, що розташовані по:
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.