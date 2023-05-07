У Миколаєві до дитячого будинку сімейного типу влаштували трьох дітей, які залишилися без догляду батьків.

Про це повідомили в службі у справах дітей міської ради.

Зазначається, що мама залишила власних чотирьох дітлахів на чужу людину та «пішла погуляти з дядьком».

Три сестрички та маленький братик від різних чоловіків. Лише у однієї дитини є офіційний тато, він і забрав дівчинку до себе. Один з дитячих будинків сімейного типу Миколаєва взяв у свою родину усіх трьох дітей. Найменшому лише рік та чотири місяці.

Нагадаємо, що в Украине по состоянию на 30 апреля 477 детей погибли и по меньшей мере 955 – получили ранения из-за полномасштабной агрессии России.