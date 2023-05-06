Британська поліція 6 травня заарештувала лідера антимонархічної групи Republic Грема Сміта та низку інших протестувальників за спробу зірвати коронацію короля Чарльза III.

Про це повідомляє Reuters.

— Поліція заарештувала лідера антимонархічної групи Republic за кілька годин до коронації короля Чарльза в суботу та низку інших протестувальників, які зібралися серед натовпу, що вишикувався на шляху процесії в центрі Лондона, — йдеться у повідомленні.

Як зауважує агентство, Republic раніше заявила, що влаштує найбільший протест проти британського монарха в сучасній історії.

Під час акції протестувальники, одягнені в жовті футболки, заявляли, що королівській сім'ї немає місця в сучасній конституційній демократії, а її утримання надзвичайно дороге, пише Reuters.

Представник групи повідомив, що поліція заарештувала її лідера Грема Сміта в суботу вранці.

— Поліція не підтвердила арешт Сміта, але заявила, що вони заарештували чотирьох осіб за підозрою у заподіянні суспільної шкоди та трьох осіб за підозрою у зберіганні предметів, здатних завдати злочинних збитків, під час того, що вони назвали "значною поліцейською операцією, — зауважує агентство.

Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста подія, а саме коронація Чарльза III. Він успадкував престол від королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.