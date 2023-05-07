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У Харківській області в суботу, 6 травня, тракторист наїхав на протитанкову міну.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася на полі неподалік від села Затишшя Харківського району. Унаслідок вибуху 43-річний чоловік зазнав травм і був госпіталізований.
Раніше повідомлялося, що у селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, 59-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. У результаті він отримав серйозні поранення.
Також у Херсонській області в лікарні помер електромонтер, який напередодні підірвався на російській міні під час ведення робіт.
У п’ятницю 31 березня в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.
У Харківській області в суботу, 6 травня, тракторист наїхав на протитанкову міну.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася на полі неподалік від села Затишшя Харківського району. Унаслідок вибуху 43-річний чоловік зазнав травм і був госпіталізований.
Раніше повідомлялося, що у селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, 59-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. У результаті він отримав серйозні поранення.
Також у Херсонській області в лікарні помер електромонтер, який напередодні підірвався на російській міні під час ведення робіт.
У п’ятницю 31 березня в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.