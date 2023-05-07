Антимонопольний комітет України 1 травня розпочав справу за ознаками змови двох підприємців, які брали участь у торгах на ремонт пришкільного майданчика в сели Калинівка Березанського району Миколаїської області.

Про це йдеться у повідомленні Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Справу відкрито стосовно можливого вчинення ФОП Марченко О. І. та ФОП Остафій І. С. порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

«Під час розгляду звернення громадської організації Відділення встановило, що ФОП Марченко О.І. та ФОП Остафій І.С. брали участь у процедурі закупівлі, яка була ініційована відділом освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради (Миколаївська область). Предметом закупівлі були послуги з поточного ремонту пришкільного майданчика Калинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів», — йдеться в повідомленні.

Під час попереднього дослідження Південне МТВ виявило обставини, які можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних суб’єктів господарювання під час участі у закупівлі. З огляду на виявлені факти, Відділення розпочало справу за ознаками вчинення ФОП Марченко О.І. та ФОП Остафієм І.С. порушення законодавства про захист економічної конкуренції.