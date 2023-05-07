Рамзан Кадиров, фото:Kadyrov95 / Telegram

Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров написав Володимиру Путіну листа, в якому попросив дозвіл відправити підрозділи чеченського спецпідрозділу Ахмат до Бахмуту замість ПВК Вагнер.

Про це Кадиров повідомив ввечері 6 травня, за кілька днів після того, як ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив про наміри вивести свої підрозділи з Бахмута через нібито «снарядний голод», передає NV.

Кадиров просить Путіна дати міністру оборони РФ Сергію Шойгу та начальнику Росгвардії Віктору Золотову розпорядження зняти підрозділи Ахмат з інших напрямків і відправити їх до Бахмута та передати їм там позиції ПВК Вагнер.

Раніше цього тижня ватажок вагнерівців Пригожин у вкрай грубій формі публічно зажадав від Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова забезпечити його формування боєприпасами та пригрозив інакше до 10 травня вивести ПВК Вагнер з Бахмута.

Кадиров, відгукнувшись на цю заяву, дорікнув Пригожину у виносі сміття з хати й заявив, що готовий відправити Ахмат до Бахмуту замість вагнерівців.

Росіяни активно штурмують місто протягом останніх місяців, проте українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.