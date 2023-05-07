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Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров написав Володимиру Путіну листа, в якому попросив дозвіл відправити підрозділи чеченського спецпідрозділу Ахмат до Бахмуту замість ПВК Вагнер.
Про це Кадиров повідомив ввечері 6 травня, за кілька днів після того, як ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив про наміри вивести свої підрозділи з Бахмута через нібито «снарядний голод», передає NV.
Кадиров просить Путіна дати міністру оборони РФ Сергію Шойгу та начальнику Росгвардії Віктору Золотову розпорядження зняти підрозділи Ахмат з інших напрямків і відправити їх до Бахмута та передати їм там позиції ПВК Вагнер.
Раніше цього тижня ватажок вагнерівців Пригожин у вкрай грубій формі публічно зажадав від Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова забезпечити його формування боєприпасами та пригрозив інакше до 10 травня вивести ПВК Вагнер з Бахмута.
Кадиров, відгукнувшись на цю заяву, дорікнув Пригожину у виносі сміття з хати й заявив, що готовий відправити Ахмат до Бахмуту замість вагнерівців.
Росіяни активно штурмують місто протягом останніх місяців, проте українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.
Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров написав Володимиру Путіну листа, в якому попросив дозвіл відправити підрозділи чеченського спецпідрозділу Ахмат до Бахмуту замість ПВК Вагнер.
Про це Кадиров повідомив ввечері 6 травня, за кілька днів після того, як ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив про наміри вивести свої підрозділи з Бахмута через нібито «снарядний голод», передає NV.
Кадиров просить Путіна дати міністру оборони РФ Сергію Шойгу та начальнику Росгвардії Віктору Золотову розпорядження зняти підрозділи Ахмат з інших напрямків і відправити їх до Бахмута та передати їм там позиції ПВК Вагнер.
Раніше цього тижня ватажок вагнерівців Пригожин у вкрай грубій формі публічно зажадав від Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова забезпечити його формування боєприпасами та пригрозив інакше до 10 травня вивести ПВК Вагнер з Бахмута.
Кадиров, відгукнувшись на цю заяву, дорікнув Пригожину у виносі сміття з хати й заявив, що готовий відправити Ахмат до Бахмуту замість вагнерівців.
Росіяни активно штурмують місто протягом останніх місяців, проте українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.