В ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщині ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, людських втрат немає. Метою росіян було дізнатися, де та які системи протиповітряної оборони готові працювати на півдні.

— Вночі відбувалась ракетна атака з повітря. Використовувались літаки стратегічної авіації. Ворог спрямовува по півдню, зокрема, ракети типу Х-22. Нагадаю, що це не високоточні ракети. І цілком імовірно, що вони намагалися саме вивідати де та які системи ППО готові працювати. З випущених ракет ми побачили влучання у промисловий об’єкт. Зруйновано цех, але людських втрат немає. Є влучання в поля. Оскільки похибка цих ракет в принципі передбачає такі влучання. Як на Херсонщині, так і на Миколаївщині. Решта результатів уточнюються, але людських втрат немає, - сказала Наталія Гуменюк.

За попередньою інформацією від ОК «Південь», 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.

«О 00:59 внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків загорілась суха трава на відкритій території у Миколаївському районі. Підручними засобами пожежу на площі 500 кв. м ліквідували вогнеборці 21 ДПРЧ», - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів.