Вночі 7 травня російські окупанти атакували південь України ракетами Х-22, керованими авіабомбами та дронами.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Російська стратегічна авіація вночі вдарила п'ятьма ракетами Х-22 по Миколаївській області та однією по Херсонській.

«Є влучення в об'єкт промисловості. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

У середині дня 6 травня ворог завдав ще одного ракетного удару, ймовірно, з берегового ракетного комплексу двома ракетами типу «Онікс». Є попадання по району гідропарку Херсона. Без людських втрат.

Росіяни продовжують завдавати повітряних ударів зі скиданням керованих авіабомб та використанням дронів-камікадзе.

По Херсонському та Бериславському районам окупанти спрямували три керовані авіабомби, а також застосували три безпілотники «Ланцет».

Росіяни здійснили 43 артилерійські обстріли Херсонської області, у тому числі п'ять – по Херсону.

Як відомо, в ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.