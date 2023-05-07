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Вночі 7 травня російські окупанти атакували південь України ракетами Х-22, керованими авіабомбами та дронами.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Російська стратегічна авіація вночі вдарила п'ятьма ракетами Х-22 по Миколаївській області та однією по Херсонській.
«Є влучення в об'єкт промисловості. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.
У середині дня 6 травня ворог завдав ще одного ракетного удару, ймовірно, з берегового ракетного комплексу двома ракетами типу «Онікс». Є попадання по району гідропарку Херсона. Без людських втрат.
Росіяни продовжують завдавати повітряних ударів зі скиданням керованих авіабомб та використанням дронів-камікадзе.
По Херсонському та Бериславському районам окупанти спрямували три керовані авіабомби, а також застосували три безпілотники «Ланцет».
Росіяни здійснили 43 артилерійські обстріли Херсонської області, у тому числі п'ять – по Херсону.
Як відомо, в ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.
Вночі 7 травня російські окупанти атакували південь України ракетами Х-22, керованими авіабомбами та дронами.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Російська стратегічна авіація вночі вдарила п'ятьма ракетами Х-22 по Миколаївській області та однією по Херсонській.
«Є влучення в об'єкт промисловості. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.
У середині дня 6 травня ворог завдав ще одного ракетного удару, ймовірно, з берегового ракетного комплексу двома ракетами типу «Онікс». Є попадання по району гідропарку Херсона. Без людських втрат.
Росіяни продовжують завдавати повітряних ударів зі скиданням керованих авіабомб та використанням дронів-камікадзе.
По Херсонському та Бериславському районам окупанти спрямували три керовані авіабомби, а також застосували три безпілотники «Ланцет».
Росіяни здійснили 43 артилерійські обстріли Херсонської області, у тому числі п'ять – по Херсону.
Як відомо, в ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.