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Минулої ночі росіяни ракетою поцілили у ковбасний цех на Миколаївщині та зруйнували його. Про це в ефірі телемарафону повідоми голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також він повідомив, що російська армія намагалася вцілити в міст, який був зруйнований ще торік.
— Росіяни поцілили в ковбасний цех та знищили його. На щастя, він був пустий, без людей. Жертв немає. Знищило підприємство. Одна ракета прилетіла в поле. Було влучання біля мосту, але він був зруйнований ще рік тому. Вони били в зруйнований міст. Наша ППО відпрацювала, руйнувань немає, окрім ковбасного цеху. Це завод, відновимо. Це одноповерхова будівля, у сільській місцевості завод, - розказав Віталій Кім.
У ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.
П‘ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території, повідомлялось раніше.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів.
Минулої ночі росіяни ракетою поцілили у ковбасний цех на Миколаївщині та зруйнували його. Про це в ефірі телемарафону повідоми голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також він повідомив, що російська армія намагалася вцілити в міст, який був зруйнований ще торік.
— Росіяни поцілили в ковбасний цех та знищили його. На щастя, він був пустий, без людей. Жертв немає. Знищило підприємство. Одна ракета прилетіла в поле. Було влучання біля мосту, але він був зруйнований ще рік тому. Вони били в зруйнований міст. Наша ППО відпрацювала, руйнувань немає, окрім ковбасного цеху. Це завод, відновимо. Це одноповерхова будівля, у сільській місцевості завод, - розказав Віталій Кім.
У ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.
П‘ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території, повідомлялось раніше.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів.