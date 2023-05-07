У сучасних умовах безпілотники «виходять на новий рівень та роблять революцію на фронті», зазначив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це він сказав у контексті поширеної у російських пабліках інформації щодо «атаку дронів» в окупованому Криму, повідомляє Радіо Свобода.

— Це стосується БПЛА квадрокоптерних типів і різного рівня – тактичного, стратегічного тощо. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні, те, що буде надавати в майбутньому перевагу, – наголосив Юрій Ігнат.

Водночас він звернув увагу на необхідності розвивати не лише виробництво дронів, а й систему боротьби проти безпілотників, тому що «ворог не спить».

— Зараз вони (РФ – прим.) мають своє виробництво БПЛА різних типів, «Ланцетів» багато останнім часом використовують, іранські дрони «шахеди». Але ворог, безумовно, буде робити спроби налагодити широке виробництво своїх БПЛА, зокрема ударного типу, – сказав Юрій Ігнат.

У ніч на 29 квітня в окупованому Севастополі в Криму сталася масштабна пожежа на нафтобазі. У ГУР Міноборони України заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

Призначений Росією губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що територія нафтосховища була атакована безпілотними літальними апаратами.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії. У лютому 2023 року після удару безпілотниками спалахнула нафтобаза в Туапсе, у листопаді 2022 року дрони атакували нафтосховища в Брянській і Орловській областях Росії.