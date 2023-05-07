Лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко передав артилеристам миколаївської 406 бригади комплекс з трьома безпілотниками Poseidon та мобільним пунктом управління.

У пресслужбі політичної партії повідомили, що найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ має особливу місію: на південному напрямку вона прикриває все узбережжя. Її дивізіони також брали участь у боях під Балаклією на Харківщині. Зараз завдають вогневого ураження окупантам на лівому березі Херсонщини – нещодавно розгромили засоби російського ППО. На рахунку цієї бригади – і потоплений російський крейсер «москва». Раніше повідомлялось, що потоплення крейсеру «Москва» — це справа рук бійців 406 бригади.

— Коли передаєш техніку, яка буде використовуватися на полі бою, то хлопці не можуть встояти, так і кортить поскоріше запустити «Посейдон» над поки що окупованими територіями.І, можливо, поки я пишу цей текст — ця пташка вже літає десь над ворожими позиціями і дає усю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця у обороні противника для початку контр… ну ви зрозуміли. Тож, «Посейдони» вже на позиціях наших хлопців. І, звісно, пункт управління на базі вантажівки DAF, де в онлайн-режимі можна спостерігати за усім, що відбувається на полі бою, - написав Петро Порошенко у своєму фейсбуці.

Артилеристи швидко опанували західну зброю, і тепер вправно володіють американськими гаубицями М777.

У бригаді розповідають: захист всієї акваторії від висадки ворожого десанту передбачає відмінну злагодженість, оперативне прибуття у зазначені точки, розгортання підрозділів, здобуття розвідданих, наведення на ціль, і таку ж швидку передислокацію на інші позиції.

Безпілотники Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Цей комплекс – якраз те, що потрібно для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

— Комплекс дуже хороший. І дальність, і телеметрія, три канали. І захист від РЕБу. Камера одна з найкращих. І система стабілізації. Тепловізор дуже гарний. Хочеться вже швидше приступити до роботи, – кажуть артилеристи.

Скоро ці безпілотники будуть оснащені більш потужними акумуляторами, говорить Порошенко: «Ми уклали контракт з виробниками батерей і будемо використовувати батереї з потужністю на 40% більше». Також влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.