На тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.

Таку думку висловив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

— Є версія, що окупанти готуються до провокацій. Можна подивитись це на прикладі Токмака, де вони відучора масово евакуюють людей. Раз на 20-30 хвилин від'їжджає автобус або колона автобусів. Але цивільних людей в цих автобусах лише третина, а інші - переодягнені військові. Здебільшого ці автобуси їдуть до Бердянська, там цивільних залишають, а військових везуть до Маріуполя, - заявив Іван Федоров.

За його словами, у Токмаку зараз величезні черги за хлібом, на більшості заправок закінчився бензин. У магазини не привозять товар, деякі з них уже закриті. Водночас у місті закриваються лікарні, пацієнтів достроково «виписують».

Читайте також: Загарбники під виглядом «евакуації» можуть мобілізувати жителівокупованих територій – ЦНС

Крім того, окупанти попереджають, що вимкнуть електрику і воду у разі наступу ЗСУ.

Посадовець упевнений, що загарбники мають намір прикриватися населенням як живим щитом та чинити провокації.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов також заявив, що у місті через оголошену евакуацію на заправках закінчилось пальне, ціни на продукти виросли. Окупаційна влада закриває свої «управління» та зупиняє роботу стаціонарів.

Раніше загарбники оголосили «евакуацію» із 18 населених пунктів тимчасово захопленої території Запорізької області. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, планується «тимчасово перемістити» близько 70 тисяч мешканців.