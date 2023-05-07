Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів в Україні зустріч з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.

Про це він повідомив в Telegram.

«Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті, та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території. Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що в майбутньому всі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", – повідомив Залужний.

Напередодні Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 3 травня у Пентагоні оголосили новий пакет оборонної підтримки України на суму 300 мільйонів доларів. Новий пакет містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.