Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчий час має стати плідним «як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із партнерами».

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

— Днями ми будемо активно готуватися до нових заходів у травні та червні. Уже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом — саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі, — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що «дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя».