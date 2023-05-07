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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчий час має стати плідним «як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із партнерами».
Про це він розповів у своєму відеозверненні.
— Днями ми будемо активно готуватися до нових заходів у травні та червні. Уже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом — саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі, — наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що «дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя».
— Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!, — підсумував глава Української держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчий час має стати плідним «як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із партнерами».
Про це він розповів у своєму відеозверненні.
— Днями ми будемо активно готуватися до нових заходів у травні та червні. Уже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом — саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі, — наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що «дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя».
— Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!, — підсумував глава Української держави.