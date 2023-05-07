У тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що військовослужбовці РФ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.

Також в окупованій Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом з працівниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, додав Генштаб.

7 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.