|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:26
|Захід сонця:
|20:10
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця
|20:26
|Температура завтра:
|C°
У тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що військовослужбовці РФ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.
Також в окупованій Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом з працівниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, додав Генштаб.
7 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.
Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.
У тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що військовослужбовці РФ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.
Також в окупованій Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом з працівниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, додав Генштаб.
7 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.
Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.