У суботу 6 травня за коронацією нового британського короля Чарльза III по телебаченню спостерігали 20 мільйонів британців. Це зробило подію найпопулярнішою телевізійною трансляцією року.

Про це пише The Guardian із посиланням на офіційні дані.

Видання зазначає, що ця цифра все ж таки значно менша, ніж 29 мільйонів британців, які дивилися похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

До того ж цифри телевізійних переглядів коронації Чарльза III, можливо, були збільшені через погану погоду в деяких частинах Великої Британії, що змусило людей залишатися вдома, а вечірки на відкритому повітрі були переважно малолюдними через дощ.

Водночас цифри телеперегляду не включають невелику, але істотну кількість людей, які спостерігали за коронацією через прямі трансляції та інші методи мовлення, як-от YouTube.

6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася одна з найбільших подій цього року — коронація нового британського короля Чарльза III. Камілла, королева-консорт, була поруч із Чарльзом на церемонії, де її також коронували. Очолив миропомазання, благословення та освячення Чарльза архієпископ Кентерберійський.

Коронація Чарльза стала символічним святкуванням його нового правління. Йому виповнилося 74 роки — так він став найстаршим із тих, хто коронувався на нового монарха.

Серед гостей, які взяли участь у коронації, були члени королівської родини, міжнародні представники з 203 країн, зокрема приблизно 100 голів держав, а також громадські та благодійні активісти. Від України на коронацію Чарльза III вирушили перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коронація Чарльза, який став монархом після смерті Єлизавети II, є першою майже за 70 років — остання була для його матері у червні 1953-го.