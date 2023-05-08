Місія Агентства Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) тимчасово припиняє патрульні рейси у Чорному морі. Причиною став інцидент з російським винищувачем.

Про це пише RMF24.

Польоти призупинені до тих пір, поки румунська сторона не запевнить прикордонників у безпеці. Саме Румунія керує операцією у Чорному морі. Польські та румунські служби ще розслідують інцидент.

Нагадаємо, що польський літак L-410 Turbolet над Чорним морем через наближення російського винищувача Су-35 тимчасово втратив керування. У ситуацію була готова втрутитися бойова авіація НАТО, але, зрештою, цього не знадобилося.

Інцидент стався вдень 6 травня, коли польський літак виконував місію , спрямовану на запобігання незаконній міграції. У прикордонній службі Польщі розповіли, що під час польоту до повітряного судна тричі наблизився російський винищувач, який здійснював небезпечні й агресивні маневри.