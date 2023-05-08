Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер вважає, що війна в Україні наближається до переломного моменту. Переговори він прогнозує ближче до кінця 2023 року.

Про це повідомляє ZN.ua.

— Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною та РФ – прим.), - заявив ексочільник Держдепу.

Кіссинджер також оцінив загрозу Китаю. За його словами, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань військовою силою, США стануть на захист Тайваню, що може перерости у загальну війну між двома країнами.

— Отже, ми маємо проблему, — сказав Кіссинджер, — яка може перерости у загальну війну між двома високотехнологічними країнами. Це те, що потребує термінової уваги. Це дуже небезпечний період, – додав ексдержсекретар США.

При цьому Кіссінджер зазначив, що позитивним результатом американської політики є те, що протягом 75 років не застосовувалася ядерна зброя жодним супротивником.