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Російські окупанти за добу, 7 травня, здійснили 42 обстріли Херсонської області. В результаті дві людини дістали поранення.
Про це повідомив голава ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Також снаряди влучили по території заводу в Херсоні.
— За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію двоє людей отримали поранення, – написав очільник ОВА.
Крім того, з деокупованої території області евакуйовано сімох осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.
Російські окупанти за добу, 7 травня, здійснили 42 обстріли Херсонської області. В результаті дві людини дістали поранення.
Про це повідомив голава ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Також снаряди влучили по території заводу в Херсоні.
— За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію двоє людей отримали поранення, – написав очільник ОВА.
Крім того, з деокупованої території області евакуйовано сімох осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.