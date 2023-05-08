Російські окупанти за добу, 7 травня, здійснили 42 обстріли Херсонської області. В результаті дві людини дістали поранення.

Про це повідомив голава ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Також снаряди влучили по території заводу в Херсоні.

— За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, «‎Градів»‎, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію двоє людей отримали поранення, – написав очільник ОВА.

Крім того, з деокупованої території області евакуйовано сімох осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.