Відпочинок у Коблівській громаді в пляжний сезон 2023 року для туристів буде недоступним. Відвідувати узбережжя Чорного моря та купатися там заборонено. Втім відпочити можна буде біля басейну та на лимані.

Про це розповів заступник сільського голови Коблівської територіальної громади Іван Кепіна, повідомляє «Суспільне».

У підпорядкуванні Коблівської громади туристичні села: Коблеве, Рибаківка, Морське та Лугове. У 2023 році відкриття пляжної зони на узбережжі Чорного моря заборонене.

— Пляжна зона заборонена зовсім. Є наказ військових і розпорядження ОВА. Вікторівка і село Лимани заборонені, — розповів Іван Кепіна.

У громаді розглядають можливість відкрити для відпочинку Тилігульський лиман. Також доступним буде відпочинок у готелях та туристичних комплексах, де є басейн, з забороною виходу на берег.

— Наше бачення: Тилігульський лиман — можна надати дозвіл на відпочинок, і на базах відпочинку, де є басейни. Є басейни з підігрівом, там можна і реабілітацію здійснювати військових після госпіталю. Ми ці питання обговорювали, тільки немає з ОВА офіційного дозволу, — сказав Кепіна.

Питання про доступ до Тилігульського лиману та баз відпочинку для туристів винесуть на розгляд депутатів під час сесії Миколаївської облради 12 травня, сказав Іван Кепіна.

Нагадаємо, що під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.