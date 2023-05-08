Олександр Гайду.

Парламент ухвалив законопроект №7532, яким скасовується тривала та дороговартісна перевірка покупців ділянок у нотаріуса. Це дозволить швидше купувати та продавати земельні ділянки: до 25 соток для садівництва та до 2 га для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

— Земельна реформа триває. Маємо максимально спрощувати життя для українців, в тому числі і умови для купівлі невеликих ділянок. Саме такі земельні ділянки купують звичайні громадяни. Комусь потрібно продати ділянку, отриману в спадщину, хтось купує ділянку для будівництва садового будинку, комусь потрібно продати ділянку при розлученні. Це - звичайний життєвий процес. І ця процедура має бути швидка і проста. Адже незважаючи на війну - українці і продають, і купують землі», — зазначив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, законопроектом скасовується перевірка у нотаріуса, яка коштує більше 10 тисяч гривень та займає до місяця часу. Це значна економія для українців.

— Бо коли людина купує разом із будинком і город, то складається дивна ситуація - для купівлі будинку ніякої перевірки проходити не потрібно, а для купівлі городу потрібна тривала і недешева перевірка. Це дійсно було зайве для невеликих земельних ділянок. А от коли йдеться про великі масиви земель - тут має бути детальна перевірка, яка і залишається, — підкреслив Олександр Гайду.

Голова профільного комітету додав, що цей законопроект є особливо важливим для вимушених переселенців, які зможуть за спрощеною процедурою купувати ділянки у більш безпечних регіонах для ведення городництва, садівництва та особистого селянського господарства.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України Олександр Гайду звернувся до МОЗ та НСЗУ із запитом щодо обсягів фінансування медичних закладів Миколаєва та області та причин їх можливого зменшення.