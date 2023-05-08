У невизнаному «Придністров'ї» закликали Росію збільшити там кількість так званих миротворців через нібито погіршення безпекових ризиків.

Про це так званий голова представництва невизнаного «Придністров'я» у Росії Леонід Манаков заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню «РИА Новости», цитує NewsMaker.

За його словами, наразі в невизнаній «республіці» перебувають 450 «миротворців». Однак, згідно з документами комісії з питань припинення вогню та спільного контролю, які підписали Молдова та Росія, чисельність російських військ може сягати 3100 людей.

— Така опція є [збільшення кількості миротворців], і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності комісії, — сказав він.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки в Кремлі немає відповіді на прохання збільшити кількість військових у невизнаному «Придністров'ї».

А нещодавно «міністр закордонних справ» невизнаної «республіки» сказав, що російські війська залишаться на території «Придністров'я», навіть якщо Молдова вирішить вийти з угоди про мирне врегулювання конфлікту. Таке рішення пояснили необхідністю «захисту мирних людей, зокрема майже 250 тисяч громадян Росії».

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.