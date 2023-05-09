Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) за ініціативою «Укренерго» проведе планову перевірку компанії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Комісія 9 травня розпочне проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК «Укренерго».

У регуляторі пояснили, що, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю, датою початку відповідної перевірки «Укренерго» визначили 21 вересня 2023 року.

Водночас «Укренерго» звернулось з проханням перенести перевірку на більш ранній період - на березень або травень 2023 року, з метою запобігання розбалансуванню фінансової стійкості компанії.

— Регулятор пішов на зустріч ліцензіату та змінив дату початку проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК «Укренерго» з 21 вересня на 9 травня 2023 року. Відповідне рішення було зафіксоване у постанові НКРЕКП від 4 квітня 2023 року, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що найближчі шість місяців в енергосистемі вистачить електроенергії для потреб українців.