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Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у в одному з навчальних закладах міста.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Йдеться про будівлю Миколаївського класичного ліцею, що розташований за адресою провулок Парусний, 3. Очікувана вартість робіт складає 161 тисяча 339 гривень.

Усі роботи підрядник повинен буде виконати до 21 червня 2023 року. Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 17 травня.

Раніше повідомлялося, що Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у трьох навчальних закладах міста.