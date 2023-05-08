Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід», — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені. Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 мільйона тонн.

«Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини», — додали у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що в порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни здійснили навантаження краденого зерна українських аграріїв на одне зі своїх суден.