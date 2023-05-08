Підрядна компанія «Ростдорстрой» розпочала ремонт дороги по Інгульскому мосту у Миколаєві ще до підписання договору на виконання цих робіт.

Про початок ремонту дороги на мосту повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області в Facebook.

— З 7 травня можливе значне ускладнення руху автомобільного транспорту на мосту через річку Інгул у Миколаєві на дорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», – йдеться у повідомленні Служби.

Ремонт дороги, що пролягає через Інгульський міст, міститься у тендері на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення. Разом з тим, закупівля послуги передбачає експлуатаційне утримання й інших ділянок доріг в межах Миколаєва: від мікрорайону Варварівка до мікрорайону Соляні. Вартість робіт складає 104 мільйони 899 тисяч 980 гривень, а срок їх виконання – до 31 грудня 2023 року.

Локація початку дороги, що підлягає ремонту Кінцева локація дороги, що підлягає ремонту

Однак станом на 8 травня Служба відновлення лише визначила переможця, проте ще не уклала з ним договір, про що свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro. Так, участь у закупівлі приймали дві компанії: «Ростдорстрой» з пропозицією в 104 мільйони 899 тисяч 980 гривень та «Будінвест Інжиніринг» з пропозицією в 118 мільйонів гривень.

Оскільки «Ростдорстрой» запропонувала меншу вартість виконання необхідних робіт, Служба відновлення оголосила компанію переможцем та 5 травня оголосила про намір укласти договір. Однак, незважаючи на початок робіт з ремонту дороги, станом на 8 травня договір на виконання робіт так і не підписано.

Раніше фірма «Ростдорстрой» отримала підряд на реконструкцію автодороги Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у 2023 році. Вартість робіт – 131,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що скандальна фірма «Ростдорстрой» була однією з двох, яку розкритикував президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Миколаївщину ще у 2019 році. Тоді в.о. голови Служби автомобільних доріг Миколаївської області поскаржився Володимиру Зеленському на дві компанії, які постійно зривають тендери, а саме «Полтавабудцентр» та «Ростдорстрой» бізнесмена Араїка Амірханяна.

Своєю чергою Володимир Зеленський дав доручення підлеглим зробити все можливе, щоб ці компанії більше не брали участі у тендерах та не допускалися до ремонту доріг.

— Можете подзвонити цим двом компаніям та сказати їм, що ми їх більше не бачимо учасниками відкритих та чесних торгів. Ці люди не хочуть працювати за правилами, – заявив Володимир Зеленський.

Однак після цього компанії продовжили брати участь у «дорожніх» тендерах та отримувати в них перемогу.

Крім того, у грудні 2020 року діючий чинний голова Служби автодоріг у Миколаївській області Владислав Невеселий заявив, що хоче, але не має можливості не допускати на тендери скандальні фірми-монополісти, які роблять неякісні ремонти, а у разі програшу торгів поводяться, як «тендерні тролі», затягуючи процес підписання договору у судах та інших інстанціях.