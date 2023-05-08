Сергій Бичков, архівне фото "НикВести"

Підозрюваний у державній зраді колишній спецпризначенець та начальник відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради Едуард Шевченко звітував спецслужбам РФ про вербування міського голови, представника партії «Слуга народу» Сергія Бичкова.

Про це йдеться у рішенні Центрального районного суду Миколаєва, повідомлять «НикВести».

За даними слідства, Едуард Шевченко, який раніше був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів, добровільно погодився допомагати російським загарбникам. Під псевдонімом «Майстер» він регулярно отримував завдання від представників головного розвідувального управління РФ.

Агент перебував на постійному агентурному звʼязку з кадровим співробітником російської розвідки Колєсніковим Сергієм Олександровичем, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Для цього він намагався використовувати свої звʼязки серед колишніх військових та чиновників. Також чоловік формував власну мережу інформаторів.

Зазначається, що у січні поточного року Едуард Шевченко отримав від представника спецслужб РФ, з яким вів спілкування, завдання щодо забезпечення вербування представниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Очаківського міського голови.

Едуард Шевченко, за даними досудового розслідування, погодився на виконання поставленого завдання.

Надалі він у ході телефонного дзвінка отримав уточнюючі вказівки щодо вербування мера Очакова Сергія Бичкова. Він мав забезпечити його лояльне відношення та підтримку дій Російської Федерації, а також щодо вербувальної бесіди, яка повинна відбутись за посередництва Едуарда Шевченка, шляхом телефонного дзвінка, який останній мав забезпечити та підготувати до цього Сергія Бичкова. На поставлені додаткові цілевказання під час виконання завдання з вербування Сергія Бичкова Едуард Шевченко погодився.

«Надалі у першій половині дня 23.01.2023 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), (Едуард Шевченко, - прим.), перебуваючи у приміщенні Очаківської міської ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повідомив Очаківському міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники Російської Федерації», - йдеться у рішенні суду.

Ввечері того ж дня Едуард Шевченко у месенджері «Телеграм» відзвітував представнику спецслужб РФ щодо проміжних результатів вербування Сергія Бичкова, а саме відправивши повідомлення з текстом «Остерегается очень сильно», «Предложил через меня».

Як повідомляли в СБУ, у січні цього року підозрюваний отримав від російського ГРУ завдання щодо вербування Очаківського міського голови. За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення південного регіону. Втім, кажуть в СБУ, «він (мер, — прим.) проявив патріотичну позицію, повідомив про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів».

Сам же Сергій Бичков під час допиту сказав слідчим, що на вказану пропозицію щодо співпраці з Російською Федерацією він відмовив.

— 23.01 23 року зранку, точний час я не пам’ятаю, але десь ближче до обіду, до мене в кабінет зайшов Шевченко Е.Г. та сказав мені, що зі мною хочуть поговорити по телефону деякі особи та запитав, чи може він дати мій номер, оскільки зі мною хочуть про щось домовитися. На вказану пропозицію я відповів Шевченку Е.Г., що я ні з ким не хочу розмовляти. Якщо він хоче, хай він сам з ними розмовляє. Після цього Шевченко вийшов. Наша з ним розмова тривала не більше трьох хвилин, — давав свідчення слідчим Сергій Бичков.

Едуард Шевченко, своєю чергою, був здивований заявою СБУ, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Едуард Шевченко, архівне фото "НикВести"

2 лютого Центральний районний суд обрав для Едуарда Шевченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 30 березня суд подовжив термін тримання під вартою для Едуарда Шевченка до 28 травня.Він підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що мер Очакова Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».