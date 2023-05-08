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Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8-9 травня здійснять робочий візит до Москви на запрошення президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прем’єра Вірменії.
У повідомленні відзначається, що візит здійснюється на запрошення путіна. Уточнюється, що Нікол Пашинян візьме участь у заходах, присвячених «Перемозі у Великій Вітчизняній війні».
Пізніше прес-секретар казахстанського президента Руслан Желдібай повідомив у своєму Фейсбуці, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8–9 травня також здійснить робочий візит до РФ. У рамках поїздки він візьме участь у параді Перемоги, а також відвідає Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубине, де похований брат його батька Касим Болтаєв.
Раніше свою участь у заходах на честь Дня перемоги в Москві підтверджував тільки президент Киргизстану Садир Жапаров.
Також Володимир Путін запрошував на 9 травня президента Таджикистану Емомалі Рахмона та президента Туркменстану Сердара Бердимухамедова. В цих випадках точної відповіді ще не було.
Раніше Росія була змушена скасувати змагання з «танкового біатлону», оскільки великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.
Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8-9 травня здійснять робочий візит до Москви на запрошення президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прем’єра Вірменії.
У повідомленні відзначається, що візит здійснюється на запрошення путіна. Уточнюється, що Нікол Пашинян візьме участь у заходах, присвячених «Перемозі у Великій Вітчизняній війні».
Пізніше прес-секретар казахстанського президента Руслан Желдібай повідомив у своєму Фейсбуці, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8–9 травня також здійснить робочий візит до РФ. У рамках поїздки він візьме участь у параді Перемоги, а також відвідає Ржевський меморіал у Тверській області та братську могилу у селі Трубине, де похований брат його батька Касим Болтаєв.
Раніше свою участь у заходах на честь Дня перемоги в Москві підтверджував тільки президент Киргизстану Садир Жапаров.
Також Володимир Путін запрошував на 9 травня президента Таджикистану Емомалі Рахмона та президента Туркменстану Сердара Бердимухамедова. В цих випадках точної відповіді ще не було.
Раніше Росія була змушена скасувати змагання з «танкового біатлону», оскільки великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.