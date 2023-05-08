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Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» оголосив тендер на придбання автомобіля орієнтовною вартістю 893 тисячі 800 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», йде мова в системі публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про легковий автомобіль Renault Duster ZEN 1,5D (110hp) 4X4 або його еквівалент. Початок аукціону запланований на 25 травня поточного року.

Машина повинна бути обов’язково 2023 року випуску, на дизелі, обладнана пакетом «комфорт».

Відзначимо, що замовник хоч і вказує, що розгляне еквіваленти Renault Duster, у переліку технічних вимог до авто є пункт про «Поздовжні металеві леєри чорного кольору з надписом DUSTER». Це може виключати участь пропозицій інших марок автомобілів і бути порушенням тендерного законодавства.

Нагадаємо, що жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». Керівництво парку повідомило, що в’їзд транспорту обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради та задля збереження природи. Прохід на територію парку залишили без обмежень.

У Регіональному ландшафтному парку «Тилігульський» пояснили необхідність встановлення огорожі та обіцяють узгодити збудований паркан.