Сили оборони України за добу, 8 травня, ліквідували орієнтовно 650 російських окупантів. Загалом на 440-ву добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже понад на 195 тисяч.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, вночі сили ППО знищили 23 ракети над україною.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 9 травня 2023 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3734 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 7258 (+4) од.,

артилерійських систем – 3031 (+13) од.,

РСЗВ – 554 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 307 (+1) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

гелікоптерів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4) од.,

крилаті ракети ‒ 955 (+8) од.,

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11) од.,

спеціальна техніка ‒ 388 (+4) од.

Нагадаємо, українську «Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот. ЗСУ отримають вісім нових ударних рот БПЛА, які оснащені дронами українського виробництва.