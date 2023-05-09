12-річний Тимофій Маньков, наймолодший волонтер «‎Червоного Хреста»‎ та юний миколаївський художник вийшов у фінал художнього конкурсу VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA.

Про талановитого учня розповіли в Дитячій художній школі міста Миколаєва.

Під враженнями від життя у прифронтовому Миколаєві хлопець створив роботи, які достойно оцінили на художньому конкурсі, а одна з робіт юного миколаївця навіть буде представлена на виставці у Південній Кореї.

— Вражений зруйнованим містом, створив творчі емоційні роботи, які були представлені на VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA і увійшли у фінал конкурсу. Графіка з синьо-жовтим серцем «Діти війни» і «Памʼяті загиблих у Миколаєві. Миколаївська ОДА» будуть представлені на виставці фіналістів цього конкурсу 12 травня 2023 р. у Києві, в «Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе» (Андріївський узвіз, 21). Онлайн-версія роботи «Діти війни» поїхала на виставку до Південної Кореї, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Тимофій став наймолодшим волонтером «‎Червоного Хреста».

— Попри всі жахи війни залишився у рідному прифронтовому Миколаєві. Наймолодший волонтер «Червоного Хреста», маленький кухар цієї організації, має за волонтерську роботу почесну грамоту «Червоного Хреста», – зазначають у школі.

Нагадаємо, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «‎Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.