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12-річний Тимофій Маньков, наймолодший волонтер «Червоного Хреста» та юний миколаївський художник вийшов у фінал художнього конкурсу VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA.
Про талановитого учня розповіли в Дитячій художній школі міста Миколаєва.
Під враженнями від життя у прифронтовому Миколаєві хлопець створив роботи, які достойно оцінили на художньому конкурсі, а одна з робіт юного миколаївця навіть буде представлена на виставці у Південній Кореї.
— Вражений зруйнованим містом, створив творчі емоційні роботи, які були представлені на VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA і увійшли у фінал конкурсу. Графіка з синьо-жовтим серцем «Діти війни» і «Памʼяті загиблих у Миколаєві. Миколаївська ОДА» будуть представлені на виставці фіналістів цього конкурсу 12 травня 2023 р. у Києві, в «Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе» (Андріївський узвіз, 21). Онлайн-версія роботи «Діти війни» поїхала на виставку до Південної Кореї, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, Тимофій став наймолодшим волонтером «Червоного Хреста».
— Попри всі жахи війни залишився у рідному прифронтовому Миколаєві. Наймолодший волонтер «Червоного Хреста», маленький кухар цієї організації, має за волонтерську роботу почесну грамоту «Червоного Хреста», – зазначають у школі.
Нагадаємо, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.
12-річний Тимофій Маньков, наймолодший волонтер «Червоного Хреста» та юний миколаївський художник вийшов у фінал художнього конкурсу VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA.
Про талановитого учня розповіли в Дитячій художній школі міста Миколаєва.
Під враженнями від життя у прифронтовому Миколаєві хлопець створив роботи, які достойно оцінили на художньому конкурсі, а одна з робіт юного миколаївця навіть буде представлена на виставці у Південній Кореї.
— Вражений зруйнованим містом, створив творчі емоційні роботи, які були представлені на VI International Art Festival МАЛЮЙ.UA і увійшли у фінал конкурсу. Графіка з синьо-жовтим серцем «Діти війни» і «Памʼяті загиблих у Миколаєві. Миколаївська ОДА» будуть представлені на виставці фіналістів цього конкурсу 12 травня 2023 р. у Києві, в «Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе» (Андріївський узвіз, 21). Онлайн-версія роботи «Діти війни» поїхала на виставку до Південної Кореї, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, Тимофій став наймолодшим волонтером «Червоного Хреста».
— Попри всі жахи війни залишився у рідному прифронтовому Миколаєві. Наймолодший волонтер «Червоного Хреста», маленький кухар цієї організації, має за волонтерську роботу почесну грамоту «Червоного Хреста», – зазначають у школі.
Нагадаємо, 20 квітня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, назва якої говорить сама за себе – «Прогулянка старим містом», де представлено історичні артефакти, світлини та макети культурних пам'яток Миколаєва.