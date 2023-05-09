До суду скеровано справу стосовно посадовців Миколаївської міськради, обвинувачених у заволодінні 27 мільйонами гривень під час реконструкції Соборної площі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед обвинувачених:

заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв;

колишній перший заступник директора департамента ЖКГ Олександр Брижатий;

6 директорів приватних компаній, одна із яких, Марина Лозовенко, є чинним депутатом Одеської міськради;

засновник приватної компанії.

«У 2019 році департамент Миколаївської міської ради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі. Під час досудового слідства з’ясувалося, що заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи. Проте за результатами експертизи було встановлено, що роботи було проведено за завищеними цінами. Як наслідок, громаді міста завдано збитків на майже 27 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

У серпні 2021 року указаним особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також чотирьом особам з числа керівників приватних компаній додатково інкриміновано ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За вчинене підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі, відзначили у САП.

Нагадаємо, влітку 2021 року детективи НАБУ затримали підозрюваних у розкраданні коштів – директора Департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, його заступника Олександра Брижатого та директора підрядної фірми «ПІК-БУД» Марину Лозовенко.

Вищий антикорупційний суд обрав усім трьом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави, проте призначив кожному його різну суму. Зокрема, Сергію Кореневу суд визначив заставу 3 мільйони 518 тисяч гривень, Олександру Брижатому — 953 тисячі гривень та Марині Лозовенко — 1 мільйон 400 тисяч гривень. Пізніше всі троє вийшли під заставу.