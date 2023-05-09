Впродовж 8 травня окупанти один раз обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

Ворог завдав ударів близько 16:12, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.

Водночас у Миколаʼві,, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.