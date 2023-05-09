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Впродовж 8 травня окупанти один раз обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.
Ворог завдав ударів близько 16:12, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.
Водночас у Миколаʼві,, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.
Впродовж 8 травня окупанти один раз обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.
Ворог завдав ударів близько 16:12, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.
Водночас у Миколаʼві,, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.