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Адміністрація Інгульського району Миколаєва оголосила тендер на послуги з демонтажу рекламних конструкцій та тимчасових споруд за 284 тисячі 686 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 16 травня. Переможець повинен буде надавати послуги до 20 грудня 2023 року.

Мова йде про демонтаж 60 квадратних метрів кіосків і 450 квадратних метрів рекламних конструкцій.

Раніше антикорупційний департамент оголосив тендер на закупівлю послуг зі знесення кіосків у Миколаєві на 700 тисяч гривень.